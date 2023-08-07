В Крыму намолотили более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

В Крыму намолотили свыше 2 млн т зерновых и зернобобовых культур, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

Как отметил Аксёнов, по данным на 7 августа, фактически обмолочено более 560 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых, что составляет свыше 95% от прогнозного показателя.

Также стало известно, что в Ставропольском крае аграрии обмолотили 2,3 млн га полей и собрали урожай, который превышает 8,2 млн т зерна, передаёт ИА «Победа 26» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Средняя урожайность составила 36,5 ц/га.

Ранее сообщалось, что Тамбовская область намерена увеличить экспорт сельхозпродукции в страны Африки.