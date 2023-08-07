В Крыму намолотили более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.
Как отметил Аксёнов, по данным на 7 августа, фактически обмолочено более 560 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых, что составляет свыше 95% от прогнозного показателя.
Также стало известно, что в Ставропольском крае аграрии обмолотили 2,3 млн га полей и собрали урожай, который превышает 8,2 млн т зерна, передаёт ИА «Победа 26» со ссылкой на региональный Минсельхоз.
Средняя урожайность составила 36,5 ц/га.
Ранее сообщалось, что Тамбовская область намерена увеличить экспорт сельхозпродукции в страны Африки.