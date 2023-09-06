На Камчатке отказались от чешских самолётов L-410 из-за дефицита запчастей

На Камчатке с 1 сентября отказались от эксплуатации чешских самолётов L-410 завода Aircraft Industries из-за нехватки запчастей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства региона и пресс-службу единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Представитель властей региона пояснил, что причины заключаются в сложностях с параллельным импортом. При этом в «Авроре» заверили, что L-410 заменит другая авиатехника из авиапарка предприятия. Транспортная доступность не пострадает.

«Однако говорить о невозможности ввоза необходимого оборудования, запчастей и агрегатов не приходится», — добавил представитель Минпромторга.

Преcc-секретарь «Авроры» Артур Ди сообщил, что до разрешения вопроса с поставкой запчастей эксплуатация чешских самолётов на Камчатке приостановлена.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика готова наладить выпуск компонентов для российских самолётов.

Консультант в области авиации Ричард Абулафия в комментарии Bloomberg заявил, что российским авиакомпаниям удалось выдержать напор западных санкций.