Узнать больше

На Камчатке отказались от чешских самолётов L-410 из-за дефицита запчастей

Короткая ссылка
На Камчатке с 1 сентября отказались от эксплуатации чешских самолётов L-410 завода Aircraft Industries из-за нехватки запчастей.
На Камчатке отказались от чешских самолётов L-410 из-за дефицита запчастей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства региона и пресс-службу единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Представитель властей региона пояснил, что причины заключаются в сложностях с параллельным импортом. При этом в «Авроре» заверили, что L-410 заменит другая авиатехника из авиапарка предприятия. Транспортная доступность не пострадает.

«Однако говорить о невозможности ввоза необходимого оборудования, запчастей и агрегатов не приходится», — добавил представитель Минпромторга.

Преcc-секретарь «Авроры» Артур Ди сообщил, что до разрешения вопроса с поставкой запчастей эксплуатация чешских самолётов на Камчатке приостановлена.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика готова наладить выпуск компонентов для российских самолётов.

Консультант в области авиации Ричард Абулафия в комментарии Bloomberg заявил, что российским авиакомпаниям удалось выдержать напор западных санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить