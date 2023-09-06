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Более 20% россиян рассказали, что работают в одной компании более десяти лет

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Согласно результатам нового исследования, 22% россиян работают в одной компании более десяти лет, при этом 30% — в течение трёх-пяти лет.
Более 20% россиян рассказали, что работают в одной компании более десяти лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

В одной организации в течение восьми-десяти лет работают 12% опрошенных, шесть-семь лет — 11% респондентов.

При этом более десяти лет работают в сфере охраны (40%), управления персоналом (31%) и образования (30%).

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на данные компании HeadHunter сообщал, что в Калининградской области в сервисе размещено 630 вакансий с частичной занятостью.

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