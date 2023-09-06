Чернышов предложил запретить объявления на английском на внутренних авиарейсах
Об этом информирует РИА Новости.
Депутат объяснил это тем, что объявления на английском дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум.
По словам Чернышова, с учётом внешнеполитической ситуации такие объявления выглядят «непонятно и даже избыточно».
«Нам нужно думать об удобстве россиян в первую очередь, о популяризации и сохранении русского языка», — сказал вице-спикер.
Ранее депутаты гордумы Краснодара поддержали запрет на вывески на иностранном языке.
Также в Минтрансе заявили, что не предлагали отменить дублирование на английском языке в метро.