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Чернышов предложил запретить объявления на английском на внутренних авиарейсах

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Вице-спикер ГД от ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах.

Об этом информирует РИА Новости.

Депутат объяснил это тем, что объявления на английском дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум.

По словам Чернышова, с учётом внешнеполитической ситуации такие объявления выглядят «непонятно и даже избыточно».

«Нам нужно думать об удобстве россиян в первую очередь, о популяризации и сохранении русского языка», — сказал вице-спикер.

Ранее депутаты гордумы Краснодара поддержали запрет на вывески на иностранном языке.

Также в Минтрансе заявили, что не предлагали отменить дублирование на английском языке в метро.

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