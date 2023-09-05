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Бизнес-коуч Швайбович рассказала, как перестать опаздывать

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Бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович заявила, что постоянные опоздания могут быть связаны как с прокрастинацией, так и с отсутствием чувства времени у человека.
Бизнес-коуч Швайбович рассказала, как перестать опаздывать
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Williams

«Люди, включённые во время, обычно не опаздывают, потому что они очень чётко чувствуют время. Люди, не включённые во время, могут чем-то увлечься, на что-то отвлечься, таким образом время утекает», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, если человек не чувствует время, то стоит наработать этот навык.

Также Швайбович советует закладывать время на опоздания в расписание дня.

«Нужно спланировать всё заранее: собрать образ, проверить, чтобы всё было подготовлено, рассчитать время, и если возможны утренние звонки, то нужно заложить на это время. Также можно специально прибавить время опозданий к моменту выхода. Например, мне надо выйти в 10 часов, но так как я опаздываю, например, на 20 минут, мне надо выйти в 9:40. И строго держать это у себя в голове», — сказала эксперт.

Ранее психодраматерапевт Ольга Малинина рассказала, что выгорание, депрессия и хроническая усталость возникают, когда человек отдаёт больше, чем получает.

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