Бизнес-коуч Швайбович рассказала, как перестать опаздывать
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«Люди, включённые во время, обычно не опаздывают, потому что они очень чётко чувствуют время. Люди, не включённые во время, могут чем-то увлечься, на что-то отвлечься, таким образом время утекает», — сказала она в беседе с «Радио 1».
По её словам, если человек не чувствует время, то стоит наработать этот навык.
Также Швайбович советует закладывать время на опоздания в расписание дня.
«Нужно спланировать всё заранее: собрать образ, проверить, чтобы всё было подготовлено, рассчитать время, и если возможны утренние звонки, то нужно заложить на это время. Также можно специально прибавить время опозданий к моменту выхода. Например, мне надо выйти в 10 часов, но так как я опаздываю, например, на 20 минут, мне надо выйти в 9:40. И строго держать это у себя в голове», — сказала эксперт.
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