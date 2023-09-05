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В Удмуртии более 240 ИТ-специалистов получили льготную ипотеку с начала года

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В Удмуртии более 240 ИТ-специалистов оформили льготную ипотеку с начала 2023 года. Общая сумма займов превысила 1,3 млрд рублей.
В Удмуртии более 240 ИТ-специалистов получили льготную ипотеку с начала года
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства цифрового развития.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена в 2022 году. С 1 сентября 2023 года условия получения такой ипотеки были упрощены. Так, специалисты в возрасте до 35 лет включительно могут больше не подтверждать минимальный уровень зарплаты.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что власти страны обсуждают вариант повышения первого взноса в программе льготной ипотеки до 20%.

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