В Удмуртии более 240 ИТ-специалистов получили льготную ипотеку с начала года

В Удмуртии более 240 ИТ-специалистов оформили льготную ипотеку с начала 2023 года. Общая сумма займов превысила 1,3 млрд рублей.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства цифрового развития.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена в 2022 году. С 1 сентября 2023 года условия получения такой ипотеки были упрощены. Так, специалисты в возрасте до 35 лет включительно могут больше не подтверждать минимальный уровень зарплаты.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что власти страны обсуждают вариант повышения первого взноса в программе льготной ипотеки до 20%.