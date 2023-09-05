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Минфин: первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20%

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Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что власти страны обсуждают вариант повышения первого взноса в программе льготной ипотеки до 20%.
Минфин: первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20%
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом он сказал в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

«Ну действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение так называемой маржи банков», — цитирует его ТАСС.

Чебесков уточнил, что речь идёт о повышении до 20%.

В августе сообщалось, что Министерство финансов России планирует сохранить ставку по льготным ипотечным программам на уровне 8%.

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