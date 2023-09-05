Минфин: первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20%
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Об этом он сказал в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
«Ну действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение так называемой маржи банков», — цитирует его ТАСС.
Чебесков уточнил, что речь идёт о повышении до 20%.
В августе сообщалось, что Министерство финансов России планирует сохранить ставку по льготным ипотечным программам на уровне 8%.