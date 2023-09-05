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Депутат Лантратова: нужен единый подход к преподаванию истории родного края

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение создать региональные образовательные программы по краеведению для средних школ.
Депутат Лантратова: нужен единый подход к преподаванию истории родного края
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По словам парламентария, во многих школах дети изучают краеведение: есть занятия по истории, географии, литературе родного края.

«Но не везде предмету уделяют должное внимание. Поэтому там, где оно не изучается или изучается в общих чертах в рамках другого предмета, конечно, следует пересмотреть подход. Нужно разработать единый подход к преподаванию истории, географии и литературы родного края», — считает Лантратова.

По её мнению, также важно, чтобы такие занятия предусматривали обязательные экскурсии по региону, с посещением музеев, районных библиотек, дворцов культуры.

«Сейчас многие школьники в соседних городах даже не были, не знают их. Невозможно любить регион, который не знаешь. Занятия краеведением — важнейшая часть патриотического воспитания в школе. Любовь к большой стране начинается именно с любви к малой Родине», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать региональные образовательные программы по краеведению для средних школ.

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