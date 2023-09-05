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Собянин открыл флагманский центр больницы имени Филатова

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На Вешняковской улице в Москве открылся флагманский центр ГКБ №15 имени Филатова. Это третий в столице центр неотложной помощи нового формата.
Собянин открыл флагманский центр больницы имени Филатова

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«В Филатовской больнице открывается новый флагманский центр. По сути, это новое высокотехнологичное сердце вашей знаменитой клиники, одной из лучших в Москве. С учётом открытия этого центра у вас появляются самые новые диагностические возможности, самые современные операционные и, конечно, внимание, которым окружают пациента с первых минут его пребывания в вашей клинике, возможность оказания качественной помощи», — заявил мэр Сергей Собянин, обращаясь к сотрудникам медучреждения.

Площадь центра составляет 15 тыс. кв. м. Корпус рассчитан на приём до 200 неотложных пациентов в день.

На первом этаже расположен диагностический блок с КТ- и рентген-кабинетами, лабораториями УЗИ и функциональной диагностики, малая операционная, перевязочная и гипсовая.

На втором этаже находится, в частности, второй диагностический блок и региональный сосудистый центр. На третьем работает шесть операционных, в том числе гибридная с ангиографией.

Палатно-диагностическое отделение на 30 коек расположено на четвёртом этаже.

Ранее НСН сообщала, что в Москве прошли первые открытые экскурсии в новые флагманские центры медицинских клиник. Более 11 тыс. человек посетили один из таких центров в городской клинической больнице №15 имени Филатова.

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