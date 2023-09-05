Глава ГИБДД: в России водители могут ездить на липучей резине в любое время

В России водители могут ездить на липучей резине в любое время, к таким шинам вопросов нет круглый год, отметил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.

«Есть такое понятие — «липучка»... она не запрещена летом. Можно на «липучке» ездить как на всесезонной резине, она никак не повлияет на те или иные факторы», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

Черников также высказался о ситуации с гаджетами на лобовом стекле автомобиля.

С 1 сентября в России вступили в силу уточнённые правила о допуске транспортных средств к эксплуатации, где указываются неисправности, при которых нельзя ездить.