Глава ГИБДД: в России водители могут ездить на липучей резине в любое время
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«Есть такое понятие — «липучка»... она не запрещена летом. Можно на «липучке» ездить как на всесезонной резине, она никак не повлияет на те или иные факторы», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.
Черников также высказался о ситуации с гаджетами на лобовом стекле автомобиля.
С 1 сентября в России вступили в силу уточнённые правила о допуске транспортных средств к эксплуатации, где указываются неисправности, при которых нельзя ездить.