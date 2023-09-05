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Глава ГИБДД высказался о ситуации с гаджетами на лобовом стекле автомобиля

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Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников высказался о ситуации с гаджетами на лобовом стекле автомобиля.
Глава ГИБДД высказался о ситуации с гаджетами на лобовом стекле автомобиля
  • Gettyimages.ru
  • © Sorapop

«Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле... не означает привлечение к ответственности. Это означает, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать, что «убери в другое место его». Оттого, что он выпишет ему штраф, мы же все объективно понимаем, от этого не изменится ничего», — цитирует его РИА Новости

Он подчеркнул, что в данной ситуации должно быть устранение проблемы и оказание помощи.

«Всё остальное — это абсурд и, извините за такое выражение, докапывание инспектора. Если такое есть, мы просим обращаться, и мы однозначно моментально поправим во всех этих направлениях», — добавил Черников.

Ранее в МВД разъяснили порядок установки гаджетов на лобовое стекло машины.

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