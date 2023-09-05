Психолог Воробьёва призвала чаще хвалить детей для воспитания самостоятельности

Психолог Алина Воробьёва заявила, что детей нужно чаще хвалить, чтобы приучить их к самостоятельности.

«До тех пор пока ваш малыш ещё не может совсем ничего делать самостоятельно, делайте всё вместе с ним. Не пытайтесь сделать всё, пока он спит. Лучше в это время тоже отдыхайте и набирайтесь сил. Пусть он видит и привыкает к тому, что вы чем-то занимаетесь, помимо игр и прогулок с ним», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, также желательно говорить ребёнку, что происходит, почему и зачем мама или папа делают что-то именно так, а не иначе.

Как отметила Воробьёва, не нужно пытаться что-то делать за ребёнка, иначе есть риск развить синдром выученной беспомощности.

«И конечно же, чтобы ваш ребёнок стал самостоятельным, в первую очередь нужно самому быть самостоятельным. Как бы вы ни старались у ребёнка заложить данное качество, у вас ничего не получится, если сами вы беспомощны. Ребёнок обычно использует родительский пример поведения как основной», — добавила она.

Ранее психолог Александр Коридзе посоветовал родителям сделать процесс обучения ребёнка увлекательным, чтобы не нужно было заставлять его учиться.