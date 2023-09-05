Узнать больше

Психолог Воробьёва призвала чаще хвалить детей для воспитания самостоятельности

Короткая ссылка
Психолог Алина Воробьёва заявила, что детей нужно чаще хвалить, чтобы приучить их к самостоятельности.
Психолог Воробьёва призвала чаще хвалить детей для воспитания самостоятельности
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

«До тех пор пока ваш малыш ещё не может совсем ничего делать самостоятельно, делайте всё вместе с ним. Не пытайтесь сделать всё, пока он спит. Лучше в это время тоже отдыхайте и набирайтесь сил. Пусть он видит и привыкает к тому, что вы чем-то занимаетесь, помимо игр и прогулок с ним», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, также желательно говорить ребёнку, что происходит, почему и зачем мама или папа делают что-то именно так, а не иначе.

Как отметила Воробьёва, не нужно пытаться что-то делать за ребёнка, иначе есть риск развить синдром выученной беспомощности.

«И конечно же, чтобы ваш ребёнок стал самостоятельным, в первую очередь нужно самому быть самостоятельным. Как бы вы ни старались у ребёнка заложить данное качество, у вас ничего не получится, если сами вы беспомощны. Ребёнок обычно использует родительский пример поведения как основной», — добавила она.

Ранее психолог Александр Коридзе посоветовал родителям сделать процесс обучения ребёнка увлекательным, чтобы не нужно было заставлять его учиться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить