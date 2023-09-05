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Обновлённую афишу празднования Дня города представили в Челябинске

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Всероссийский марафон дополнит программу мероприятий, посвящённых празднованию Дня города в Челябинске, 9 и 10 сентября.

Изменения коснулись главных дней празднования, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В число мероприятий добавлены XV Всероссийский Челябинский марафон, изменено также время проведения чемпионата по лыжероллерам. Основная масса событий произойдёт 9 сентября», — уточнили в мэрии.

Марафон пройдёт 10 сентября на площади Революции, следом состоится чемпионат.

Ранее сообщалось, что в Москве запланировано более 150 мероприятий в День города 9 и 10 сентября.

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