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Охлобыстин рассказал, что актёр Ефремов потерял нижние зубы в колонии

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Актёр Иван Охлобыстин в интервью ТАСС заявил, что заслуженный артист России Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии Белгородской области, потерял нижние зубы.
Охлобыстин рассказал, что актёр Ефремов потерял нижние зубы в колонии
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Он заявил, что Ефремов «поправил своё здоровье».

«Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», — уточнил актёр.

В июне 2020 года актёр Михаил Ефремов на машине выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ефремов был осуждён на семь с половиной лет.

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