Охлобыстин рассказал, что актёр Ефремов потерял нижние зубы в колонии
- РИА Новости
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Он заявил, что Ефремов «поправил своё здоровье».
«Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», — уточнил актёр.
В июне 2020 года актёр Михаил Ефремов на машине выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.
Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.