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В Дагестане 16 человек заболели сальмонеллёзом

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В дагестанском селе Кахиб 16 человек заболели сальмонеллёзом после того, как съели салат оливье. По сообщениям Роспотребнадзора, предположительно, инфекция содержалась в заправке — домашнем майонезе, при приготовлении которого использовали сырые яичные желтки.
В Дагестане 16 человек заболели сальмонеллёзом
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Anischenko

Об этом информирует сайт kp.ru.

«Кроме того, салат с утра до вечера хранился при комнатной температуре, — уточнили в надзорном ведомстве.

Сообщается, что массовое отравление произошло в селе 31 августа после застолья по случаю празднования мавлида (мероприятие в честь рождения пророка Мухаммада. — RT). В результате с симптомами острого отравления были госпитализированы 16 человек, включая двух детей.

Специалисты Роспотребнадзора выехали к предполагаемому очагу заболевания, провели эпидемиологическое расследование и установили причину отравления.

Ранее стало известно, что более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы.

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