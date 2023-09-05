В Дагестане 16 человек заболели сальмонеллёзом
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Об этом информирует сайт kp.ru.
«Кроме того, салат с утра до вечера хранился при комнатной температуре, — уточнили в надзорном ведомстве.
Сообщается, что массовое отравление произошло в селе 31 августа после застолья по случаю празднования мавлида (мероприятие в честь рождения пророка Мухаммада. — RT). В результате с симптомами острого отравления были госпитализированы 16 человек, включая двух детей.
Специалисты Роспотребнадзора выехали к предполагаемому очагу заболевания, провели эпидемиологическое расследование и установили причину отравления.
Ранее стало известно, что более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы.