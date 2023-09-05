Суд в Кирове арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова до 3 ноября

Суд в Кирове арестовал бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который обвиняется по делу об оправдании терроризма.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Светлану Сидоркину.

«Суд в Кирове на открытом заседании удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал в отношении Азата меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября», — заявила она.

Сидоркина также сообщила о намерении обжаловать соответствующее решение Первомайского районного суда Кирова.

Ранее сообщалось, что Мифтахов был задержан на выходе из колонии в рамках нового уголовного дела.

18 января 2021 года Головинский районный суд приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года.

Он был признан виновным в хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия.