Суд в Кирове арестовал экс-аспиранта МГУ Мифтахова до 3 ноября
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Светлану Сидоркину.
«Суд в Кирове на открытом заседании удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал в отношении Азата меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября», — заявила она.
Сидоркина также сообщила о намерении обжаловать соответствующее решение Первомайского районного суда Кирова.
Ранее сообщалось, что Мифтахов был задержан на выходе из колонии в рамках нового уголовного дела.
18 января 2021 года Головинский районный суд приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года.
Он был признан виновным в хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия.