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Рекрутер Юрчихина посоветовала подготовить самопрезентацию к собеседованию

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HR-консультант курса «Английский для IT» онлайн-школы Skyeng Анастасия Юрчихина посоветовала кандидатам тщательнее готовиться к собеседованию, чтобы повысить шансы на получение желаемой должности.
Рекрутер Юрчихина посоветовала подготовить самопрезентацию к собеседованию
  • Gettyimages.ru
  • © Pekic

Недостаточная подготовка к собеседованию — одна из главных ошибок кандидата, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

В рамках самопрезентации эксперт посоветовала подготовить рассказ о своём профессиональном пути, сильных и слабых сторонах, но при этом не приукрашивать. По её словам, стоит опираться на конкретные факты и цифры, подтверждающие опыт.

«Важно подчёркивать моменты, где видна именно ваша работа. Так вы покажете свою экспертизу и важность вашего личного вклада в общий проект. Это поможет эйчару оценить ваши компетенции, а также ваш возможный вклад в будущую работу», — добавила Юрчихина.

Ранее директор Института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко порекомендовала студентам пройти стажировку перед первой работой.

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