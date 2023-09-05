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Голикова: число зарегистрированных безработных россиян за год сократилось на 27%

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране число зарегистрированных безработных сократилось на 27% за год.
Голикова: число зарегистрированных безработных россиян за год сократилось на 27%
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала этого года снизилась на 78 тыс. и составляет 487 тыс. человек. Это на 27% ниже, чем в августе прошлого года», — отметила она.

Также, по словам Голиковой, в регионах России продолжается реализация дополнительных мер, которые направлены на обеспечение занятости.

«В рамках нацпроекта «Демография» обучение проводится по более чем 10 тыс. образовательных программ и 254 направлениям», — отметила чиновница.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что уровень безработицы в Москве достиг минимума за последние десять лет — он снизился до 0,33%.

Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала благоприятной ситуацию на рынке труда.

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