В ДНР учредили медаль в честь первой годовщины принятия республики в Россию

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об учреждении юбилейной медали в честь первой годовщины принятия Донецкой Народной Республики в состав России.

«Разработкой и изготовлением награды традиционно занимаются донецкие мастера, дизайн пока держится в секрете», — заявил он.

По словам Пушилина, художественное решение награды основано на переосмыслении российской медальерной традиции применительно к современному историческому контексту.

30 сентября президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории.