В ДНР учредили медаль в честь первой годовщины принятия республики в Россию
- РИА Новости
«Разработкой и изготовлением награды традиционно занимаются донецкие мастера, дизайн пока держится в секрете», — заявил он.
По словам Пушилина, художественное решение награды основано на переосмыслении российской медальерной традиции применительно к современному историческому контексту.
30 сентября президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории.