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РБК: московские рестораторы заявили о дефиците поваров и барменов

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Московские рестораторы заявили, что из-за скачка валют и снижения доходов мигрантов в России обострилась проблема с кадрами, в общепите фиксируется нехватка поваров и барменов.
РБК: московские рестораторы заявили о дефиците поваров и барменов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких участников рынка.

По данным портала, нехватка поваров, барменов и другого персонала достигает 20—30%. Эта ситуация в итоге может приводить к увеличению времени ожидания блюд. 

Вместе с этим эксперты и предприниматели указывают на разные причины сложившейся ситуации. Так, например, помимо роста стоимости валют, в качестве причины нехватки людей называются сезонный фактор, когда персонал уезжает летом из Москвы и Петербурга, низкие зарплаты в отрасли, ужесточение миграционной политики, уход людей добровольцами в зону СВО и т. д.

Так, например, в одной из сетей лапшичных признали, что им удалось закрыть все вакансии после того, как, «сжав зубы», повысили зарплату сотрудникам.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что уровень безработицы в Москве достиг минимума за последние десять лет — он снизился до 0,33%.

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