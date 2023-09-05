Собянин: в Истринском районе в результате падения БПЛА повреждён бытовой объект
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе Подмосковья повреждён бытовой объект.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Оперативные службы работают над устранением последствий», — сказал мэр.
Ранее Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников силами ПВО.
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