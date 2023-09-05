Собянин: в Истринском районе в результате падения БПЛА повреждён бытовой объект

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе Подмосковья повреждён бытовой объект.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. «Оперативные службы работают над устранением последствий», — сказал мэр. Ранее Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников силами ПВО.