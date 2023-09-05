Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников силами ПВО
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Истринском районе Подмосковья и над Калужской областью уничтожены БПЛА, пытавшиеся осуществить атаку на Москву.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительным данным, нет.
Также в Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью.
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