В Подмосковье 450 врачей получили участки по льготной программе с начала года

В Московской области около 450 врачей получили земельные участки по льготной программе с начала 2023 года. Претендовать на льготу могут врачи 38 специальностей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Врачи всегда на вес золота, особенно в таком большом регионе, как Подмосковье. Для нас важно, чтобы и в крупных городах, и в отдалённых населённых пунктах о здоровье жителей заботились опытные и квалифицированные специалисты, поэтому стараемся дополнительно поддерживать медиков», — сказал губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, за всё время действия программы медикам выделили свыше 2000 участков.

Ранее сообщалось, что Подмосковье привлекло почти тысячу новых медиков в 2022 году.