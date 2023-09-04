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В Подмосковье 450 врачей получили участки по льготной программе с начала года

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В Московской области около 450 врачей получили земельные участки по льготной программе с начала 2023 года. Претендовать на льготу могут врачи 38 специальностей.
В Подмосковье 450 врачей получили участки по льготной программе с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © michaeljung

Об этом сообщает телеканал «360».

«Врачи всегда на вес золота, особенно в таком большом регионе, как Подмосковье. Для нас важно, чтобы и в крупных городах, и в отдалённых населённых пунктах о здоровье жителей заботились опытные и квалифицированные специалисты, поэтому стараемся дополнительно поддерживать медиков», — сказал губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, за всё время действия программы медикам выделили свыше 2000 участков.

Ранее сообщалось, что Подмосковье привлекло почти тысячу новых медиков в 2022 году.

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