В Подмосковье 450 врачей получили участки по льготной программе с начала года
- Gettyimages.ru
- © michaeljung
Об этом сообщает телеканал «360».
«Врачи всегда на вес золота, особенно в таком большом регионе, как Подмосковье. Для нас важно, чтобы и в крупных городах, и в отдалённых населённых пунктах о здоровье жителей заботились опытные и квалифицированные специалисты, поэтому стараемся дополнительно поддерживать медиков», — сказал губернатор Андрей Воробьёв.
По его словам, за всё время действия программы медикам выделили свыше 2000 участков.
Ранее сообщалось, что Подмосковье привлекло почти тысячу новых медиков в 2022 году.