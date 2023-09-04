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Хуснуллин: планы по Крыму выполняются, несмотря на попытки блокады с Крымским мостом

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Госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя выполняется, несмотря на попытки попытки транспортной блокады с Крымским мостом, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Несмотря на все сложности и попытки транспортной блокады с Крымским мостом, у нас в целом программа выполняется по всем показателям», — заявил Хуснуллин.

Он отметил, что в этом году как никогда хорошее выполнение по дорожному строительству.

Ранее Хуснуллин заявил, что дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тыс. км создадут в течение пяти лет.

Также сообщалось, что за год пассажиропоток в Крым по железной дороге вырос на 600 тыс. — это почти на 50% больше прошлогоднего показателя.

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