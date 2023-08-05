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Пассажиропоток на железной дороге в Крым вырос почти на 50% за год

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За год пассажиропоток в Крым по железной дороге вырос на 600 тыс. — это почти на 50% больше прошлогоднего показателя, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».
Пассажиропоток на железной дороге в Крым вырос почти на 50% за год
  • РИА Новости

«Есть цифры — они очень оптимистичные... В прошлом году к этому периоду перевезено 1,3 млн пассажиров, сейчас 1,9 млн. Пассажиропоток вырос значительно», — цитирует его РИА Новости.

По словам Константинова, «Крымская железная дорога» также нарастила и объём грузовых перевозок.

Ранее компания «Российские железные дороги» создала штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом.

Штаб возглавил гендиректор РЖД Олег Белозёров.

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