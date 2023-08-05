Пассажиропоток на железной дороге в Крым вырос почти на 50% за год
- РИА Новости
«Есть цифры — они очень оптимистичные... В прошлом году к этому периоду перевезено 1,3 млн пассажиров, сейчас 1,9 млн. Пассажиропоток вырос значительно», — цитирует его РИА Новости.
По словам Константинова, «Крымская железная дорога» также нарастила и объём грузовых перевозок.
Ранее компания «Российские железные дороги» создала штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом.
Штаб возглавил гендиректор РЖД Олег Белозёров.