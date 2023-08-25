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Хуснуллин: дорожное кольцо вокруг Азовского моря создадут в течение пяти лет

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Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1400 км создадут в течение пяти лет.
Хуснуллин: дорожное кольцо вокруг Азовского моря создадут в течение пяти лет
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на площадке Московского урбанистического форума.

«У нас сформирована программа пятилетняя дорожного строительства, где это всё учтено. Развитие как на новых территориях, так и существующих исторических наших областей — Крыма и Ростовской области. Думаю, что в течение пяти лет это кольцо будет уже сформировано», — цитирует его ТАСС.

Ранее Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста идёт по графику.

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