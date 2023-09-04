В Иркутске открыли памятник погибшим во время пандемии врачам
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Об этом сообщает ОТР.
Создать мемориал предложили власти региона. На церемонию открытия пришли политики, жители города, родственники и коллеги погибших.
Во время пандемии в Иркутске скончались 46 медиков, в том числе трое главврачей.
Ранее сообщалось, что в Москве памятник хирургу Александру Вишневскому на Большой Серпуховской улице у дома 27 отреставрируют в 2024 году по случаю 150-летия со дня его рождения (4 сентября).