В Иркутске открыли памятник погибшим во время пандемии врачам

В Иркутске открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии. Он выполнен по проекту архитектора Сергея Демкова в виде алтаря.

Об этом сообщает ОТР.

Создать мемориал предложили власти региона. На церемонию открытия пришли политики, жители города, родственники и коллеги погибших.

Во время пандемии в Иркутске скончались 46 медиков, в том числе трое главврачей.

Ранее сообщалось, что в Москве памятник хирургу Александру Вишневскому на Большой Серпуховской улице у дома 27 отреставрируют в 2024 году по случаю 150-летия со дня его рождения (4 сентября).