В Москве отреставрируют памятник хирургу Вишневскому

В Москве памятник хирургу Александру Вишневскому на Большой Серпуховской улице у дома 27 отреставрируют в 2024 году по случаю 150-летия со дня его рождения (4 сентября).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Бронзовый памятник на гранитном постаменте имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Он создан по проекту скульптора Сергея Коненкова и архитектора Василия Шалашова и установлен в 1951 году.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что упрощённый порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны, которые относятся к объектам культурного наследия народов России, вступит в силу к весне 2024 года.