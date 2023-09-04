В ГД анонсировали упрощённый порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Законопроект ранее был рассмотрен в первом чтении и получил поддержку правительства. Второе и третье чтения пройдут в начале осенней сессии, отметила Ямпольская в комментарии газете «Известия».
«Потом понадобится время правительству на составление нормативных актов. К весне всё должно заработать. Как раз когда начинается активный ремонт памятников», — резюмировала она.
Правительство утвердит перечень необходимых работ. После того как новые правила начнут действовать, достаточно будет лишь уведомить органы охраны о планируемых процедурах.
Ранее сообщалось, что в Абакане (Хакасия) прошла церемония открытия памятника лётчику Василию Тихонову, Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны.