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В ГД анонсировали упрощённый порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны

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Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что упрощённый порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны, которые относятся к объектам культурного наследия народов России, вступит в силу к весне 2024 года.
В ГД анонсировали упрощённый порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Законопроект ранее был рассмотрен в первом чтении и получил поддержку правительства. Второе и третье чтения пройдут в начале осенней сессии, отметила Ямпольская в комментарии газете «Известия».

«Потом понадобится время правительству на составление нормативных актов. К весне всё должно заработать. Как раз когда начинается активный ремонт памятников», — резюмировала она.

Правительство утвердит перечень необходимых работ. После того как новые правила начнут действовать, достаточно будет лишь уведомить органы охраны о планируемых процедурах.

Ранее сообщалось, что в Абакане (Хакасия) прошла церемония открытия памятника лётчику Василию Тихонову, Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны.

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