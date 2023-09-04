В меню рабочего обеда Путина и Эрдогана в Сочи были суп харчо и филе барабульки
- AP
- © Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool
Об этом сообщил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
Также лидерам предлагались салат из подкопчённой форели с огурцом и авокадо, корейка ягнёнка на гриле с пюре из пастернака либо кефаль с овощами и шпинатным соусом.
На десерт предлагалось «птичье молоко». Кроме того, в меню было белое и красное вина «Усадьба Дивноморское».
Ранее завершились переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, которые длились полтора часа.
После этого они продолжили переговоры в узком формате в Сочи за рабочим обедом.