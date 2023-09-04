На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь Дня города

На ВДНХ подготовили ряд культурно-просветительских мероприятий в рамках программы «Москва — город высоких достижений» по случаю Дня города, который в столице будут отмечать 9 и 10 сентября.

Так, на площади Промышленности пройдёт встреча с известными спортсменами, артистами и космонавтами, у фонтана «Дружба народов» для гостей выступят аниматоры, передаёт НТВ.

За павильоном №23 научат запускать воздушного змея, а в центре «Космонавтика и авиация» расскажут об истоках космической науки и о подвигах космонавтов-москвичей.

Также в музее славянской письменности «Слово» состоится экскурсия «Москва книгопечатная и другие истории о буквах, текстах и книгах».

Ранее сообщалось, что всего в Москве состоится более 150 мероприятий в День города 9 и 10 сентября.