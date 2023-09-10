Росреестр: ТиНАО лидировал по объёму первичных сделок по недвижимости в Москве в июле

В управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Росреестр) рассказали RT, что лидерами по объёму зарегистрированных первичных сделок в сфере недвижимости на территории столицы в июле 2023-го стали ТиНАО, ЮВАО и ЗАО.

Лидерами по объёму зарегистрированных первичных сделок на территории Москвы в июле 2023 года, как и в июле 2022-го, стали три административных округа: ТиНАО, ЮВАО и ЗАО.

«Изменились лишь их позиции: в июле 2023 года список возглавил ТиНАО с объёмом зарегистрированных первичных сделок 22%, в 2022 году — ЗАО (33,1%)», — уточнили в ведомстве.

По традиции самый дорогой 1 кв. м жилья в столице — в ЦАО (540 тыс. рублей), следующим в списке идёт СЗАО (377 тыс. рублей), далее ЮАО и ЮЗАО (346 тыс. и 347 тыс. рублей). Самое доступное же по цене городское жильё можно найти в ТиНАО (230 тыс. рублей), ЗелАО (240 тыс. рублей), ЮВАО (291 тыс. рублей) и ВАО (302 тыс. рублей), добавили эксперты.

Ранее RT со ссылкой на экспертов передавал, что дороже всего арендаторам в столице обойдётся однокомнатная квартира в ЦАО. Сэкономить же на найме жилья можно в Новой Москве и ВАО.