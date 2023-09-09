В Музее обороны Москвы рассказали о самых страшных днях для города в начале войны

Дмитрий Носков, экскурсовод Государственного музея обороны Москвы, по случаю Дня города рассказал RT, какой период начала войны можно считать наиболее страшным для столицы, а также о людях, которые внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности москвичей.

Самыми страшными днями для Москвы в начале Великой Отечественной войны были дни октября 1941 года, когда гитлеровцы по плану «Тайфун» начали наступление в направлении столицы с целью окружить и захватить её, сказал Носков. Тогда в городе была достаточно тяжёлая обстановка, уточнил эксперт.

«И тут надо вспомнить бессменного руководителя Москвы во время войны — Александра Сергеевича Щербакова, первого секретаря Московского городского комитета ВКП(б). На протяжении всей войны он руководил городом, в котором на момент начала войны проживало около 4,5 млн человек. Он был очень болен, но постоянно работал. Умер Щербаков только в мае 1945 года», — отметил собеседник RT.

Также в этом отношении важно сказать о председателе Исполкома Моссовета Василии Прохоровиче Пронине, о Михаиле Ивановиче Журавлёве — человеке, который курировал партизанское движение в Московской области, о бессменном начальнике Московского гарнизона военачальнике Павле Артемьевиче Артемьеве, который командовал парадом 7 ноября 1941 года.

«Он же был ответственным за создание московской зоны обороны — укреплений на ближних подступах к Москве. С октября 1941 года именно под его руководством создавались укрепления внутри столицы. На тот момент граница Москвы — это окружная железная дорога, сегодня это МЦК. В целом внутри столицы было создано огромное количество укреплений, которые условно можно разделить на три рубежа обороны: вдоль границы Москвы, по Бульварному и по Садовому кольцу. Сегодня не все знают, что самая последняя линия обороны Москвы — это стены Кремля», — резюмировал Носков.

Ранее стало известно, что в столице по случаю Дня города состоится праздничный концерт. Он пройдёт на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» в субботу, 9 сентября.