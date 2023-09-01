В Москве концерт по случаю Дня города пройдёт 9 сентября в «Лужниках»

В Москве праздничный концерт по случаю Дня города состоится на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» в субботу, 9 сентября.

«В номерах популярных исполнителей, спортсменов и артистов балета будут отражены история столицы и изменения, которые произошли во всех сферах жизни за последние 12 лет. Приглашаем всех!» — приводит сайт kp.ru слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В программе заявлены: Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Александр Ф. Скляр, Олег и Родион Газмановы, ST, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Kvatro и др. Также пройдёт сольный концерт группы «Руки вверх!».

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации на сайте.

Ранее сообщалось, что в Москве состоится более 150 мероприятий в День города, который будет отмечаться 9 и 10 сентября.