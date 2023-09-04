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В Нижневартовске началась проверка после сообщения о стрельбе из окна по детям

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В Нижневартовске началась проверка после сообщения о стрельбе из окна по детям.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление МВД по ХМАО.

«В социальных сетях появилась информация, что в Нижневартовске кто-то стрелял из окна по детям», — отметили в ведомстве. 

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

При этом источник агентства в силовых структурах города опроверг информацию о стрельбе.

«Полицейские не нашли подтверждения опубликованной информации. Никто из жителей не слышал звуков выстрелов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области после драки со стрельбой задержан 36-летний мужчина, которого ранее судили за разбой.

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