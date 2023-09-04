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Около миллиона школьников смогут пройти обучение в сфере IT в Подмосковье

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В новом учебном году в Московской области около 1 млн школьников смогут пройти обучение в сфере IT.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления Подмосковья.

В федеральных проектах «Урок цифры», «Код будущего» и «Цифровой ликбез» будут участвовать около миллиона человек.

«IT-специальности продолжают оставаться самым популярным направлением подготовки у абитуриентов», — добавила глава министерства Надежда Куртяник.

Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» для детей и подростков от десяти до 16 лет организованы бесплатные мастер-классы по кинопрофессиям.

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