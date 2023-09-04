Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экоинноваций «Зелёная Москва»
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.
Приём заявок продлится до 8 октября.
По словам Собянина, организации заинтересованы в решениях для «умной» сортировки отходов, возобновляемой энергии и очистительного оборудования, а также технологий 5G в области экологии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.