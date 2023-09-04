Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экоинноваций «Зелёная Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

Приём заявок продлится до 8 октября.

По словам Собянина, организации заинтересованы в решениях для «умной» сортировки отходов, возобновляемой энергии и очистительного оборудования, а также технологий 5G в области экологии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.