ФСБ опубликовала видео задержания пособника украинской ДРГ в Запорожской области
Видео задержания было опубликовано Центром общественных связей ФСБ России.
По информации спецслужбы, задержанный гражданин Украины собирал самодельные взрывные устройства для украинской ДРГ, которая действовала в Запорожской области по приказу разведки Украины.
Сообщается, что в отношении участников группировки завели уголовное дело по статье 205 УК России (теракт).
28 августа ФСБ задержала жителей Запорожской области, которые сотрудничали с СБУ и планировали теракты перед выборами в регионе.