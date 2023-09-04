ФСБ опубликовала видео задержания пособника украинской ДРГ в Запорожской области

ФСБ опубликовала видео задержания в Запорожской области пособника украинской диверсионно-разведывательной группы, который изготавливал для неё взрывчатку.

Видео задержания было опубликовано Центром общественных связей ФСБ России.

По информации спецслужбы, задержанный гражданин Украины собирал самодельные взрывные устройства для украинской ДРГ, которая действовала в Запорожской области по приказу разведки Украины.

Сообщается, что в отношении участников группировки завели уголовное дело по статье 205 УК России (теракт).

28 августа ФСБ задержала жителей Запорожской области, которые сотрудничали с СБУ и планировали теракты перед выборами в регионе.