Движение по Крымскому мосту возобновлено
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в Telegram-канале, посвящённом ситуации на мосту.
Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта.
О причинах не сообщалось.
В ночь на 2 сентября украинские войска трижды пытались атаковать Крымский мост с помощью беспилотников.
До этого киевский режим пытался атаковать Крымский мост днём 12 августа. Тогда украинские военные применили переделанные в ударные зенитные управляемые ракеты С-200, однако они были обнаружены и сбиты в воздухе российскими средствами ПВО.