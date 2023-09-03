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Движение по Крымскому мосту возобновлено

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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в Telegram-канале, посвящённом ситуации на мосту.

Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта.

О причинах не сообщалось.

В ночь на 2 сентября украинские войска трижды пытались атаковать Крымский мост с помощью беспилотников.

До этого киевский режим пытался атаковать Крымский мост днём 12 августа. Тогда украинские военные применили переделанные в ударные зенитные управляемые ракеты С-200, однако они были обнаружены и сбиты в воздухе российскими средствами ПВО.

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