В Госдуме предложили присвоить Шуфутинскому звание Народного артиста России

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил Минкультуры присвоить Михаилу Шуфутинскому звание Народного артиста России.

Он напомнил, что Шуфутинский получил звание Заслуженного артиста после обращения основателя ЛДПР Владимира Жириновского — это было более десяти лет назад.

«Михаил Захарович — абсолютно народный артист, в прямом смысле слова «народный»… Соответствующее (с просьбой о присвоении звания) обращение направил министру культуры России Ольге Любимовой», — заявил Чернышов РИА Новости.

Ранее певец Михаил Шуфутинский рассказал о своём творчестве и отношении к возрасту, а также о поводах развиваться в профессии. По словам артиста, ему вновь хочется петь о любви.

Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала о возможных причинах популярности песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.