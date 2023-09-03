В Госдуме предложили присвоить Шуфутинскому звание Народного артиста России
Он напомнил, что Шуфутинский получил звание Заслуженного артиста после обращения основателя ЛДПР Владимира Жириновского — это было более десяти лет назад.
«Михаил Захарович — абсолютно народный артист, в прямом смысле слова «народный»… Соответствующее (с просьбой о присвоении звания) обращение направил министру культуры России Ольге Любимовой», — заявил Чернышов РИА Новости.
Ранее певец Михаил Шуфутинский рассказал о своём творчестве и отношении к возрасту, а также о поводах развиваться в профессии. По словам артиста, ему вновь хочется петь о любви.
Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала о возможных причинах популярности песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.