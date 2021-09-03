Психолог рассказала о возможных причинах популярности песни «Третье сентября»

Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала о возможных причинах популярности песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.

«Это ностальгия. Это были те самые лихие 90-е, родители её слушали, а дети сегодня подхватывают. Происходит инерция. Сама песня была написана в 90-е годы, это сложные времена, когда люди выживали. И сегодня эта песня вызывает какое-то душевное тепло», — заявила она в беседе с Life.ru.

По мнению Коржаевой, именно с приходом осени у людей возникает тяга к раздумьям.

«И в это время года это самая актуальная тема — погрустить», — пояснила эксперт.

Ранее продюсер Евгений Кобылянский в беседе с URA.RU рассказал, как внёс правки в текст и музыку песни «Третье сентября», после чего, по его мнению, она стала хитом.