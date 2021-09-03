Психолог рассказала о возможных причинах популярности песни «Третье сентября»

Короткая ссылка
Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала о возможных причинах популярности песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.
Психолог рассказала о возможных причинах популярности песни «Третье сентября»
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Это ностальгия. Это были те самые лихие 90-е, родители её слушали, а дети сегодня подхватывают. Происходит инерция. Сама песня была написана в 90-е годы, это сложные времена, когда люди выживали. И сегодня эта песня вызывает какое-то душевное тепло», — заявила она в беседе с Life.ru.

По мнению Коржаевой, именно с приходом осени у людей возникает тяга к раздумьям.

«И в это время года это самая актуальная тема — погрустить», — пояснила эксперт.

Ранее продюсер Евгений Кобылянский в беседе с URA.RU рассказал, как внёс правки в текст и музыку песни «Третье сентября», после чего, по его мнению, она стала хитом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить