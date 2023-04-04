Михаил Шуфутинский заявил, что ему вновь хочется петь о любви
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Я ощущаю себя в таком потрясающем возрасте, что ты можешь говорить, о чём хочешь и с тем, с кем ты хочешь. Всё меньше и меньше обращаешь внимания, кто тебе что скажет и что о тебе подумает. Но зато ты всё больше внимания обращаешь на красивых женщин. У меня красивая жена. Поэтому в таком возрасте хочется петь о любви», — заявил Шуфутинский в беседе с газетой «Известия».
По его словам, развиваться дальше его побуждают концерты и другие мероприятия, на которых он заряжается энергией.
Ранее певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.