Михаил Шуфутинский заявил, что ему вновь хочется петь о любви

Певец Михаил Шуфутинский рассказал о своём творчестве и отношении к возрасту, а также о поводах развиваться в профессии.

«Я ощущаю себя в таком потрясающем возрасте, что ты можешь говорить, о чём хочешь и с тем, с кем ты хочешь. Всё меньше и меньше обращаешь внимания, кто тебе что скажет и что о тебе подумает. Но зато ты всё больше внимания обращаешь на красивых женщин. У меня красивая жена. Поэтому в таком возрасте хочется петь о любви», — заявил Шуфутинский в беседе с газетой «Известия».

По его словам, развиваться дальше его побуждают концерты и другие мероприятия, на которых он заряжается энергией.

Ранее певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.