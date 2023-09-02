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Останина: МО России рассказало о порядке назначении отпусков мобилизованным

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что Минобороны прислало ответ по вопросам назначения отпусков мобилизованным на спецоперацию военнослужащим.

Она прикрепила документ, в котором говорится об обязательном предоставлении мобилизованным отпусков не реже «одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учёта времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно».

В Минобороны подчеркнули, что графики отпусков составляются с учётом складывающейся оперативной обстановки в зоне проведения СВО и с учётом безусловного выполнения боевых задач.

«Ротация указанной категории военнослужащих осуществляется с учётом поддержания болевой готовности воинских частей, задействованных в СВО», — отметили в оборонном ведомстве.

В марте в Минобороны России сообщили, что мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны СВО.

В июле депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту — 30 дней.

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