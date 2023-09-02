Останина: МО России рассказало о порядке назначении отпусков мобилизованным
Она прикрепила документ, в котором говорится об обязательном предоставлении мобилизованным отпусков не реже «одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учёта времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно».
В Минобороны подчеркнули, что графики отпусков составляются с учётом складывающейся оперативной обстановки в зоне проведения СВО и с учётом безусловного выполнения боевых задач.
«Ротация указанной категории военнослужащих осуществляется с учётом поддержания болевой готовности воинских частей, задействованных в СВО», — отметили в оборонном ведомстве.
В марте в Минобороны России сообщили, что мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны СВО.
В июле депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту — 30 дней.