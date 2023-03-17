Минобороны России: мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны СВО

В Минобороны России сообщили, что мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что для всех участников СВО установлен регулярный 14-дневный отпуск, который предоставляется военнослужащим не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призваны 318 тыс. человек.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.