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Минобороны России: мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны СВО

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В Минобороны России сообщили, что мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны специальной военной операции (СВО).
Минобороны России: мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны СВО
  • РИА Новости

Отмечается, что для всех участников СВО установлен регулярный 14-дневный отпуск, который предоставляется военнослужащим не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призваны 318 тыс. человек.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.

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