Депутат Лантратова предложила увеличить срок отпуска для мобилизованных

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту — 30 дней. Копия письма на имя замглавы Минобороны Руслана Цаликова есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметила, что в настоящий момент мобилизованные граждане России, принимающие участие в специальной военной операции, имеют право на отпуск сроком 14 календарных дней без учёта времени на дорогу к месту проведения отпуска и обратно.

Она уточнила, что отпуск предоставляется каждые шесть месяцев, таким образом, ежегодно мобилизованные граждане имеют право на 28 календарных дней отпуска.

При этом, как отметила депутат, для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (независимо от их участия в специальной военной операции), минимальная длительность отпуска — 30 календарных дней ежегодно.

Таким образом, в настоящий момент существует неравенство в правах участников специальной военной операции на получение отпуска, заметила Лантратова.

Для устранения существующего несоответствия между продолжительностью отпуска мобилизованных и контрактников депутат предлагает увеличить суммарную длительность отпуска для мобилизованных до 30 дней в течение 12 месяцев.

Помимо этого, законодатель предлагает рассмотреть вопрос о возможности поощрения мобилизованных: предоставлять один дополнительный день отпуска за каждые три дня непосредственного участия в активных боевых действиях.

«На основании изложенного прошу вас, уважаемый Руслан Хаждисмелович, рассмотреть возможность уравнивания ежегодной продолжительности отпуска мобилизованных и военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также предоставление дополнительных дней отпуска для мобилизованных военнослужащих, принимающих активное участие в боевых действиях», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных.