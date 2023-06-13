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Путин: закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных

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Закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных
  • РИА Новости

«Я оттолкнусь от закона: закон не предусматривает конкретных сроко ротации мобилизованных, и исходить нужно будет, прежде всего,из наличия личного состава, того, как как развивается ситуация на линии соприкосновения и как идёт сама спецоперация», — заявил он на встрече с военкорами.

Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о возможности призыва граждан с судимостью в период мобилизации.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил об отсутствии необходимости в новой волне частичной мобилизации в России на сегодняшний день.

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