Путин: закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных

Закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных, заявил президент России Владимир Путин.

«Я оттолкнусь от закона: закон не предусматривает конкретных сроко ротации мобилизованных, и исходить нужно будет, прежде всего,из наличия личного состава, того, как как развивается ситуация на линии соприкосновения и как идёт сама спецоперация», — заявил он на встрече с военкорами.

Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о возможности призыва граждан с судимостью в период мобилизации.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил об отсутствии необходимости в новой волне частичной мобилизации в России на сегодняшний день.