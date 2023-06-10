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Комитет ГД одобрил проект о возможности призыва граждан с судимостью в период мобилизации

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Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о возможности призыва граждан с судимостью в период мобилизации.
Комитет ГД одобрил проект о возможности призыва граждан с судимостью в период мобилизации
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Законопроект предлагает на период мобилизации, военного положения установить возможность призыва на военную службу граждан с судимостью.

В конце мая глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы этого же комитета Андрей Красов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который позволит людям с судимостью служить по контракту во время мобилизации и военного положения.

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