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В Калининградской области утвердили стипендиатов губернатора

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В Калининградской области утвердили список получателей именных стипендий губернатора.
В Калининградской области утвердили стипендиатов губернатора
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Минобразования.

Конкурсный отбор проходил с 18 июня по 1 августа. Подано 354 заявки.

В сфере образования и науки выбрано 135 стипендиатов, в сфере культуры — 125, в сфере спорта — 123, в сфере социально значимой и общественной деятельности — 25.

Ранее сообщалось, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл самую большую школу в регионе 1 сентября.

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