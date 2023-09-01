В Калининградской области утвердили стипендиатов губернатора

В Калининградской области утвердили список получателей именных стипендий губернатора.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Минобразования.

Конкурсный отбор проходил с 18 июня по 1 августа. Подано 354 заявки.

В сфере образования и науки выбрано 135 стипендиатов, в сфере культуры — 125, в сфере спорта — 123, в сфере социально значимой и общественной деятельности — 25.

Ранее сообщалось, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл самую большую школу в регионе 1 сентября.