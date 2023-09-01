Губернатор Самарской области открыл самую большую школу в регионе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл самую большую школу в регионе 1 сентября.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Новая современная школа «Галактика» на 1,6 тыс. мест открылась в Тольятти.

По словам губернатора, в школе оборудовано два больших игровых зала, тренажёрный зал, а также бассейн на 25 м.

Кроме того, в «Галактике» создан музей с современными интерактивными площадками.

На торжественной линейке губернатор поздравил педагогов, учащихся и родителей с Днём знаний и поблагодарил учителей за их вклад в развитие региона.

Также стало известно, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил несколько образовательных учреждений Калининграда, передаёт «Янтарный край».

В школе №56 открыли Детский технопарк «Кванториум», оснащённый современным высокотехнологичным оборудованием, чтобы получать углублённые знания и практически отрабатывать учебный материал по физике, химии и биологии.

«Это очень важно, что у наших детей появляется всё больше возможностей для развития своих талантов и потенциала, в том числе благодаря открытию таких высокотехнологичных образовательных площадок», — отметил Алиханов.

Министр образования Светлана Трусенёва также отметила, что в городе будут функционировать четыре центра цифрового образования детей «IT-куб», 103 «Точки роста» и 93 организации в «Цифровой образовательной среде».

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что 1 сентября в Москве откроют 27 новых школ и детских садов.