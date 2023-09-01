Мантуров: доля отечественного оборудования в Арктике превысит 70% к 2025 году
- РИА Новости
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в 2014 году Россия начинала программу импортозамещения с долей российского оборудования в Арктике в 24%, а в 2022 году — закончила её почти на уровне 55%.
«В этом, и в следующем, и в 2025 году будут интенсивно выходить новые образцы уже отработанной промышленной продукции — мы зашкалим уже за 70%», — добавил министр.
2 июня замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что ведомство ведёт учёт объектов критической информационной инфраструктуры, необходимой для импортозамещения на российских промышленных предприятиях.