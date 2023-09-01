Узнать больше

Мантуров: доля отечественного оборудования в Арктике превысит 70% к 2025 году

Короткая ссылка
Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что доля российского оборудования, которое задействовано в Арктике, превысит 70% к 2025 году.
Мантуров: доля отечественного оборудования в Арктике превысит 70% к 2025 году
  • РИА Новости
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в 2014 году Россия начинала программу импортозамещения с долей российского оборудования в Арктике в 24%, а в 2022 году — закончила её почти на уровне 55%.

«В этом, и в следующем, и в 2025 году будут интенсивно выходить новые образцы уже отработанной промышленной продукции — мы зашкалим уже за 70%», — добавил министр.

2 июня замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что ведомство ведёт учёт объектов критической информационной инфраструктуры, необходимой для импортозамещения на российских промышленных предприятиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить