Мантуров: доля отечественного оборудования в Арктике превысит 70% к 2025 году

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что доля российского оборудования, которое задействовано в Арктике, превысит 70% к 2025 году.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в 2014 году Россия начинала программу импортозамещения с долей российского оборудования в Арктике в 24%, а в 2022 году — закончила её почти на уровне 55%.

«В этом, и в следующем, и в 2025 году будут интенсивно выходить новые образцы уже отработанной промышленной продукции — мы зашкалим уже за 70%», — добавил министр.

2 июня замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что ведомство ведёт учёт объектов критической информационной инфраструктуры, необходимой для импортозамещения на российских промышленных предприятиях.